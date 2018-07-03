Арт-программа «Сказки о золотых яблоках» в Альметьевске объявила о наборе волонтеров

Волонтеров ждет общение с мастерами кисти, практика иностранного языка, получение организаторских навыков в сфере искусства.

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Команда паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках» в Альметьевске объявляет набор волонтеров, сообщают организаторы.



Совсем скоро в город приедут известные российские и зарубежные художники, чтобы создать свои работы в рамках проекта. Волонтеров ждет общение с мастерами кисти, практика иностранного языка, получение организаторских навыков в сфере искусства, возможность участвовать в рабочем процессе создания масштабных объектов искусства на улице, а также уникальные подарки от организаторов проекта.



«Сказки о золотых яблоках» – масштабный арт-проект, направленный на создание нового облика Нефтеграда, основанный на истории Альметьевска, его жителей и сохранении местного культурного кода.



Художники уличной волны из разных городов мира расписали большое здание по улице Ленина, д. 75в, резервуары котельной АПТС на улицах Нефтяников и Гафиатуллина и боковой фасад дома № 123 по улице Бигаш.