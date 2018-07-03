Арт-программа «Сказки о золотых яблоках» в Альметьевске объявила о наборе волонтеров

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Фото: Рамиль Гали
(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Команда паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках» в Альметьевске объявляет набор волонтеров, сообщают организаторы.
Совсем скоро в город приедут известные российские и зарубежные художники, чтобы создать свои работы в рамках проекта. Волонтеров ждет общение с мастерами кисти, практика иностранного языка, получение организаторских навыков в сфере искусства, возможность участвовать в рабочем процессе создания масштабных объектов искусства на улице, а также уникальные подарки от организаторов проекта.
«Сказки о золотых яблоках» – масштабный арт-проект, направленный на создание нового облика Нефтеграда, основанный на истории Альметьевска, его жителей и сохранении местного культурного кода.
Художники уличной волны из разных городов мира расписали большое здание по улице Ленина, д. 75в, резервуары котельной АПТС на улицах Нефтяников и Гафиатуллина и боковой фасад дома № 123 по улице Бигаш.
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