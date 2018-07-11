Минкомсвязи предложило снизить долю иностранного трафика Рунета до 5 процентов

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Доля трафика российского сегмента Интернета, маршрутизируемого через иностранные серверы, до 2024 года должна быть снижена до 5 процентов. Это следует из проекта программы «Цифровая экономика», разработанного Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, пишет газета «Коммерсантъ».
В утвержденном ранее плане долю трафика Рунета, который маршрутизируется через зарубежные серверы, планировалось уменьшить до 10 процентов.
Документ разработан для реализации майского указа Президента РФ, согласно которому к 2024 году затраты на развитие цифровой экономики должны увеличиться втрое по сравнению с 2017-м.
Кроме того, проект предполагает создание в стране безопасной телекоммуникационной инфраструктуры, которая позволит передавать и обрабатывать большие объемы информации. Также органы государственной власти будут обязаны перейти на российское программное обеспечение.
Внесенный в Правительство РФ проект будет в дальнейшем дорабатываться совместно с органами власти и экспертами. Окончательная версия программы должна быть представлена до 1 октября.
Следующая новость
Уже 16 лет росгвардейцы оказывают всяческую поддержку родным Рашита Шарафутдинова.
На данный момент путешественники преодолели 6,5 тыс. км и оказались в Чите.
«Ростелеком» – лидер рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.
В финале татарстанцы уступили лишь команде Чувашии, «бронза» же досталась сборной Удмуртии.
Длившаяся три дня эвакуация детей из затопленной пещеры Кхао Луанг успешно завершилась 10 июля.
Здание и его месторасположение подходят для соревнований между молодыми людьми со всего мира, отметил президент WorldSkills International.
В России пик жары придется на конец июля – начало августа.
Грузовик задним ходом протаранил две легковушки в деревне Забугоровка.
В доме 43/16 на проспекте Сююмбике находится структурное подразделение городского суда, занимающееся рассмотрением уголовных дел.
Сегодня утром аэробус совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани.
Конкурс творческих талантов будет проходить в два этапа и завершится вручением ценных призов финалистам.
Предприятие сбрасывало в реку неочищенные сточные воды возле села Пестрецы.
26-летнего мужчину приговорили к пяти годам колонии строгого режима.
Водитель и пассажирка «Лады» 9-й модели госпитализированы в Нурлатскую ЦРБ.
Мероприятие будет организовано в приемной Президента РФ в РТ 12 июля.
Сводный поисковый отряд из Татарстана уже в 22-й раз прибыл в Ленинградскую область на «Вахту памяти».
Самолет, который вынужден был сесть в Казани, летел из Уфы в Санкт Петербург.
Основным фактором, удерживающим инфляцию в республике на низком уровне, остается динамика цен на продовольственные товары.
11 июляДекан юридического факультета КФУ: «Державинские чтения» – центр пересечения юридической науки и практики с филологией
11 июляБожье слово в горячей точке: военный священник из Татарстана вернулся из командировки в Сирию