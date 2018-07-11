Минкомсвязи предложило снизить долю иностранного трафика Рунета до 5 процентов

Проект предусматривает сокращение доли трафика Рунета, проходящего через иностранные серверы, до 5 процентов к 2024 году.

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Доля трафика российского сегмента Интернета, маршрутизируемого через иностранные серверы, до 2024 года должна быть снижена до 5 процентов. Это следует из проекта программы «Цифровая экономика», разработанного Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, пишет газета «Коммерсантъ».

В утвержденном ранее плане долю трафика Рунета, который маршрутизируется через зарубежные серверы, планировалось уменьшить до 10 процентов.

Документ разработан для реализации майского указа Президента РФ, согласно которому к 2024 году затраты на развитие цифровой экономики должны увеличиться втрое по сравнению с 2017-м.



Кроме того, проект предполагает создание в стране безопасной телекоммуникационной инфраструктуры, которая позволит передавать и обрабатывать большие объемы информации. Также органы государственной власти будут обязаны перейти на российское программное обеспечение.

Внесенный в Правительство РФ проект будет в дальнейшем дорабатываться совместно с органами власти и экспертами. Окончательная версия программы должна быть представлена до 1 октября.