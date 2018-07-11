Главное
Минздрав РТ: Снятого с самолета пассажира после обследования отпустили из больницы

Елена Кривопатре

11 июля 2018, 11:49

Происшествия

В Казани мужчина ограбил ювелирный магазин, чтобы оплатить ипотеку

Рекомендуем

Фото: Елена Кривопатре

26-летнего мужчину приговорили к пяти годам колонии строгого режима.

(Казань, 11 июля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Сегодня Московский районный суд Казани вынес приговор Роману Рузумову, который в марте этого года ограбил ювелирный магазин.

Суд предоставил подсудимому последнее слово.

«Хотел попросить прощения у потерпевшего. У всех, кому доставил неудобство своим поступком. Вину полностью признаю, раскаиваюсь, обещаю впредь такого не совершать», – сказал Рузумов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани молодой человек в маске и капюшоне ворвался в магазин с оружием, разбил витрины и украл драгоценностей на 380 тысяч рублей.

Как установило следствие, Рузумов заранее продумал сценарий ограбления – выбрал время, когда в магазине будет минимум посетителей, а работать будут только девушки. Специально надел две куртки, чтобы быстро переодеться и скрыться с места.

Он зашел в ювелирный со словами: «Это ограбление!» и пригрозил продавцам чем-то, похожим на оружие. Позже выяснилось, что газовый пистолет Рузумова был в нерабочем состоянии – в нем не хватало деталей.

Девушки испугались и спрятались за витрины, одна из них успела нажать тревожную кнопку. Но Рузумов успел скрыться с места преступления раньше приезда полицейских.

Выйдя из магазина, он сел в автобус, проехал несколько остановок, а потом пересел в авто своего знакомого, который и не подозревал о преступлении.

Вместе они доехали до гаража, где Рузумов спрятал награбленное. Уже утром следующего дня мужчину задержали сотрудники полиции.

Часть похищенного золота Рузумов вернул сам, оставшийся ущерб возместил его брат. Подсудимый во всем сознался и раскаялся.

Суд приговорил 26-летнего Романа Рузумова к пяти годам колонии строгого режима. 

Молодой человек не захотел рассказывать, что подтолкнуло его на преступление. Однако в какой-то момент не выдержала его мать.

«Как ты жил плохо, денег не хватало, что ты молчишь?!» – обратилась к сыну женщина.

По ее словам, сыну не хватало денег на оплату жилья, которое он взял в ипотеку – каждый месяц он должен был оплачивать 20 тысяч рублей.

Как выяснилось, Роман долгое время жил в гражданском браке с девушкой. На фоне стресса из-за случившегося с любимым мужчиной у нее случились серьезные проблемы со здоровьем.

«Стоит, оговаривает себя! Якобы он обогатиться хотел? Чушь какая-то! Они еле перебивались. Сколько я им помогала, сколько денег посылала. Он просто стесняется – гордость!» – возмущалась мать Рузумова.

Она рассказала, что ее сын 14 лет дружил со своей гражданской женой, а теперь их семья может разрушиться.

Мать намерена обжаловать приговор суда – считает, что этот срок слишком велик.

 

Следующая новость

В сгоревшем вагоне поезда Саратов – Адлер ехала выпускница КФУ

Новости дня
12:07
Минздрав РТ: Снятого с самолета пассажира после обследования отпустили из больницы

Сегодня утром Аэробус совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани.

11:57
Талантливым казанцам предоставят «Минуту славы» на Кремлевской набережной

Конкурс творческих талантов будет проходить в два этапа и завершится вручением ценных призов финалистам.

11:55
В Татарстане «Теплострой» заплатит три миллиона рублей за загрязнение реки Меша

Предприятие сбрасывало в реку неочищенные сточные воды возле села Пестрецы.

11:49
В Казани мужчина ограбил ювелирный магазин, чтобы оплатить ипотеку

26-летнего мужчину приговорили к пяти годам колонии строгого режима.

11:48
Медведев заменил главу Росалкогольрегулирования
11:45
В Нурлатском районе РТ столкнулись «Сузуки», «девятка» и «Гранта» из Самарской области

Водитель и пассажирка «Лады» 9-й модели госпитализированы в Нурлатскую ЦРБ.

11:35
В Казани проведет прием граждан глава Татарстанской таможни

Мероприятие будет организовано в приемной Президента РФ в РТ 12 июля.

11:25
На Невском пятачке увековечили память о защищавших Ленинград верхнеуслонцах

Сводный поисковый отряд из Татарстана уже в 22-й раз прибыл в Ленинградскую область на «Вахту памяти».

11:12
Россия зеркально ответит на высылку своих дипломатов Грецией
11:05
Аэробус совершил вынужденную посадку в Казани из-за болезни пассажира

Самолет, который вынужден был сесть в Казани, летел из Уфы в Санкт Петербург.

11:03
Инфляция за май в Татарстане составила 2,2 процента

Основным фактором, удерживающим инфляцию в республике на низком уровне, остается динамика цен на продовольственные товары.

10:51
В озере в парке Победы в Казани едва не утонула 12-летняя девочка

Сотрудники ОСВОДа говорили с родителями ребенка о том, что в озере купаться запрещено, но те все равно отпустили девочку в воду.

10:50
Юнармейская смена «Растим патриотов» стартовала на территории аэродрома в Куркачах

Сто татарстанских юношей и девушек в течение недели обучатся основам практических военных навыков.

10:34
Шойгу заявил о невозможности прямого столкновения России с Украиной
10:23
При возгорании катализатора на заводе «Нижнекамскнефтехима» пострадал рабочий

По данным МЧС, ЧП не представляет угрозы для населения.

10:07
Госдеп США одобрил продажу ракет Британии и Дании
09:45
Кит Харингтон заявил о завершении съемок финальной части «Игры престолов»
09:34
СМИ узнали о высылке двух российских дипломатов из Греции
09:31
В сгоревшем вагоне поезда Саратов – Адлер ехала выпускница КФУ

Семнадцатый вагон состава начал дымиться на станции Сальск под Ростовом-на-Дону.

09:23
В Нижнекамском районе взломщик попытался украсть из супермаркета элитный алкоголь

Злоумышленник проник в магазин, расположенный в селе Большое Афанасово по Молодежной улице.

09:10
В Китае шокированы планами США ввести новые пошлины
08:54
Бельгийские власти не встретили Трампа в Брюсселе из-за футбола
08:36
Пещера в Таиланде после спасения детей станет туристическим объектом
08:18
СМИ: США намерены ввести новые пошлины на товары из Китая на 200 млрд долларов
08:00
Ростехнадзор в 2017 году выявил у «Татнефти» более 2 тыс. нарушений

На предприятие наложили штрафов на сумму более 4 млн рублей.

События

11 июляДекан юридического факультета КФУ: «Державинские чтения» – центр пересечения юридической науки и практики с филологией

11 июляБожье слово в горячей точке: военный священник из Татарстана вернулся из командировки в Сирию

11 июляАйс, айс, бэби: где в Казани найти лимонад с лавандой и милкшейк с лукумом

10 июляРинат Юзаев: Проект «Черное озеро» в зоне внимания «пиратов»

10 июляТрагедия «Черного озера»: темной ночью бродячий пес загрыз лебедя

10 июляКоварное солнце: мифы о развитии рака кожи, правильный загар и группы риска

10 июля«Такого не помнят даже старожилы»: в Буинском районе шквалистый ветер отрывал крыши, градом побило огороды и домашнюю птицу