В Казани мужчина ограбил ювелирный магазин, чтобы оплатить ипотеку

26-летнего мужчину приговорили к пяти годам колонии строгого режима.

(Казань, 11 июля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Сегодня Московский районный суд Казани вынес приговор Роману Рузумову, который в марте этого года ограбил ювелирный магазин.

Суд предоставил подсудимому последнее слово.

«Хотел попросить прощения у потерпевшего. У всех, кому доставил неудобство своим поступком. Вину полностью признаю, раскаиваюсь, обещаю впредь такого не совершать», – сказал Рузумов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани молодой человек в маске и капюшоне ворвался в магазин с оружием, разбил витрины и украл драгоценностей на 380 тысяч рублей.

Как установило следствие, Рузумов заранее продумал сценарий ограбления – выбрал время, когда в магазине будет минимум посетителей, а работать будут только девушки. Специально надел две куртки, чтобы быстро переодеться и скрыться с места.

Он зашел в ювелирный со словами: «Это ограбление!» и пригрозил продавцам чем-то, похожим на оружие. Позже выяснилось, что газовый пистолет Рузумова был в нерабочем состоянии – в нем не хватало деталей.

Девушки испугались и спрятались за витрины, одна из них успела нажать тревожную кнопку. Но Рузумов успел скрыться с места преступления раньше приезда полицейских.

Выйдя из магазина, он сел в автобус, проехал несколько остановок, а потом пересел в авто своего знакомого, который и не подозревал о преступлении.

Вместе они доехали до гаража, где Рузумов спрятал награбленное. Уже утром следующего дня мужчину задержали сотрудники полиции.

Часть похищенного золота Рузумов вернул сам, оставшийся ущерб возместил его брат. Подсудимый во всем сознался и раскаялся.

Суд приговорил 26-летнего Романа Рузумова к пяти годам колонии строгого режима.

Молодой человек не захотел рассказывать, что подтолкнуло его на преступление. Однако в какой-то момент не выдержала его мать.

«Как ты жил плохо, денег не хватало, что ты молчишь?!» – обратилась к сыну женщина.

По ее словам, сыну не хватало денег на оплату жилья, которое он взял в ипотеку – каждый месяц он должен был оплачивать 20 тысяч рублей.

Как выяснилось, Роман долгое время жил в гражданском браке с девушкой. На фоне стресса из-за случившегося с любимым мужчиной у нее случились серьезные проблемы со здоровьем.

«Стоит, оговаривает себя! Якобы он обогатиться хотел? Чушь какая-то! Они еле перебивались. Сколько я им помогала, сколько денег посылала. Он просто стесняется – гордость!» – возмущалась мать Рузумова.

Она рассказала, что ее сын 14 лет дружил со своей гражданской женой, а теперь их семья может разрушиться.

Мать намерена обжаловать приговор суда – считает, что этот срок слишком велик.