Медведев заменил главу Росалкогольрегулирования

Руководителем ведомства вместо Игоря Чуяна стал Игорь Алешин.

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Руководителем Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирования) вместо Игоря Чуяна назначен Игорь Алешин. Соответствующие распоряжения подписал Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, они опубликованы на сайте Правительства страны.

Игорь Чуян покинул свой пост по собственному желанию. Он возглавлял ведомство с 19 января 2009 года, а до того руководил государственной компанией «Росспиртпром».

Игорь Алешин ранее был руководителем федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт». Оно торгует различными продовольственными товарами растительного происхождения.