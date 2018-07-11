Талантливым казанцам предоставят «Минуту славы» на Кремлевской набережной

Конкурс творческих талантов будет проходить в два этапа и завершится вручением ценных призов финалистам.

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Талантливые казанцы и гости столицы Татарстана смогут получить свою минуту славы, поучаствовав в одноименном конкурсе-смотре на Кремлевской набережной Казани, анонсирует пресс-служба мэрии.

Стать участниками творческого конкурса «Минута славы» могут танцоры, певцы, музыканты, клоуны, фокусники и все желающие продемонстрировать свои необычные навыки и способности. Возрастных ограничений в конкурсе нет¸ а для участия необходимо лишь до 19 июля отправить заявку на электронную почту.

Полуфинал конкурса состоится 22 июля, итоговое шоу и объявление победителей пройдут 29 июля. О старте мероприятий организаторы намерены извещать участников и зрителей в социальных сетях.

Финалистам помимо дипломов обещают ценные призы.

