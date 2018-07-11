В Нурлатском районе РТ столкнулись «Сузуки», «девятка» и «Гранта» из Самарской области

Водитель и пассажирка «Лады» 9-й модели госпитализированы в Нурлатскую ЦРБ.

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). В Нурлатском районе РТ после столкновения трех авто госпитализированы два человека, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Вчера вечером на 29-м километре трассы Нурлат – Билярск у села Мамыково лоб в лоб столкнулись «Лада» 9-й модели и «Лада Гранта» с номерами Самарской области. Последнюю сзади протаранила иномарка «Сузуки».

Пожарные из села Мамыково отключили аккумуляторы автомобилей. Травмы получили водитель и пассажирка «девятки», их доставили в Нурлатскую ЦРБ.