В Казани проведет прием граждан глава Татарстанской таможни

Мероприятие будет организовано в приемной Президента РФ в РТ 12 июля.

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Завтра, 12 июля, начальник Татарстанской таможни Альберт Мавликов проведет в Казани прием граждан. Желающие смогут задать генерал-майору таможенной службы интересующие их вопросы с 10 до 12 часов, сообщает пресс-служба таможни.

Мероприятие будет организовано в приемной Президента РФ в РТ, расположенной по адресу: Казань, ул. Кремлевская, д. 12/20.

Записаться на прием и узнать дополнительную информацию можно, позвонив по одному из телефонов 8 (843) 291-92-78 и 8 (843) 291-92-77 (в промежуток с 8.30. до 17.30), а также 8 (843) 291-92-27 (круглые сутки).