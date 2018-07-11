На Невском пятачке увековечили память о защищавших Ленинград верхнеуслонцах

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(Казань, 11 июля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Сегодня на Невском пятачке под Санкт-Петербургом открыли мемориальную плиту в память о бойцах из Верхнеуслонского района Татарстана, погибших при обороне Ленинграда.
Сводный поисковый отряд Казанского клуба воинской славы при Музее-мемориале Великой Отечественной войны РТ под руководством Михаила Черепанова уже в 22-й раз участвует в «Вахте памяти» на левом берегу Невы. В годы Великой Отечественной войны этот плацдарм удерживался советскими войсками, участвовавшими в битве за Ленинград.
До сих пор нет точных данных о числе погибших на этом сравнительно небольшом участке. Оценки историков колеблются от 50 до 250 тыс. убитых в боях, главной целью которых был прорыв блокады Ленинграда. Поисковые отряды из разных регионов страны продолжают поиск останков бойцов и возвращают из небытия имена тех, кто до сих пор числится пропавшим без вести.
С 30 июня на Невском пятачке «Вахту памяти» несет и верхнеуслонский поисковый отряд «Совесть памяти» под руководством председателя районного совета ветеранской организации Риммы Троицкой. Троицкая и Черепанов и стали инициаторами увековечения памяти верхнеуслонцев, погибших на Невском пятачке в годы войны.
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