Ко Всемирному дню шоколада рекрутинговая компания провела исследование «сладких» профессий РТ

67 процентов вакансий кондитеров в регионе приходится на Казань.

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Аналитики рекрутингового агентства HeadHunter в честь Всемирного дня шоколада, который отмечается 11 июля, провели исследование рынка «сладких» вакансий Татарстана.

Наивысший спрос на кондитеров от общего числа предложений по республике отмечен в Казани – 67 процентов. На втором месте, хотя и со значительно меньшей долей вакансий, Набережные Челны – 23 процента объявлений о найме кондитеров. Нижнекамск с 3 процентами «сладких» вакансий занял третье место рейтинга.

72 процента работодателей согласны принять на работу кондитеров с опытом от 1 года до 3 лет. Оставшиеся 18 нанимают даже персонал без опыта. Тем не менее приоритет у кандидатов, способных посвятить трудовым задачам полный рабочий день. Об этом заявляют 99 процентов работодателей. 49 процентов нанимателей кондитеров при этом предлагают сменный график работы, 46 – полный рабочий день.

Средняя оплата труда кондитеров в Татарстане составляет 25 000 рублей, что полностью соответствует усредненным ожиданиям соискателей.

88 процентов кандидатов в кондитеры в РТ – женщины, причем большая их часть (67 процентов) в возрасте 18 – 30 лет. Примерно треть соискателей на вакансию кондитера (31 процент) указали в резюме опыт работы более 6 лет и такие ключевые навыки, как умение работать в команде, контролировать срок годности продуктов и владение персональным компьютером.

