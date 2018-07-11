Инфляция за май в Татарстане составила 2,2 процента

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Фото: архив/Султан Исхаков
(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). В Татарстане в мае этого года инфляция на потребительском рынке составила 2,2 процента, что ниже общероссийского показателя в 2,4 процента. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка по РТ Волго-Вятского ГУ Центрального банка РФ.
Инфляцию в республике на низком уровне удерживает динамика цен на продовольственные товары. В мае 2018 года продовольственная инфляция в годовом выражении составила один процент, тогда как в мае прошлого года она достигала 2,2 процента.
На показатели инфляции существенно повлияло замедление роста цен на молочные продукты. Так, в мае этого года цены увеличились на 2,7 процента, а годом ранее – более чем на 9 процентов. Для Татарстана эта группа товаров является значимой, так как республика остается одним из лидеров среди регионов России по производству молока.
Инфляция непродовольственных товаров в Татарстане увеличилась с 2,4 процента в апреле до 3,2 процента в мае, что связано с ростом цен на топливо. При этом цена на бензин в республике выросла меньше, чем в среднем по России (в мае 2018 года – 12 процентов к маю 2017-го).
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