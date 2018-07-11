Сотрудники ОСВОДа говорили с родителями ребенка о том, что в озере купаться запрещено, но те все равно отпустили девочку в воду.

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). В озере в парке Победы в Казани едва не утонула 12-летняя девочка, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Вчера днем родители с ребенком отдыхали на берегу водоема. Девочка зашла в воду, оступилась на глубине и начала тонуть. Спасатели ОСВОДа мгновенно вытащили ее из воды и передали родителям. Помощь медиков не потребовалась.

МЧС напоминает, что озеро в парке Победы – место массового отдыха, которое не оборудованно для купания, о чем свидетельствуют информационные аншлаги.

Во время дежурства сотрудники ОСВОДа обходили озеро и разговаривали с отдыхающими, предупреждали их о том, что купаться здесь запрещено, в том числе говорили и с родителями девочки. Однако взрослые все равно отпустили ребенка в воду.