Шойгу заявил о невозможности прямого столкновения России с Украиной

По мнению главы Минобороны, прямому конфликту помешает общее прошлое двух стран.

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Прямое военное столкновение России и Украины невозможно. Об этом в интервью итальянскому изданию Il Giornale заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает RT.

Глава военного ведомства напомнил об общих корнях народов двух стран и пережитых ими вместе испытаниях, в том числе – о Великой Отечественной войне.

Кроме того, Шойгу выразил надежду на то, что Европа сможет использовать свое влияние на власти Украины для урегулирования конфликта в Донбассе. Сам конфликт он при этом охарактеризовал как «внутренний».