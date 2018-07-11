При возгорании катализатора на заводе «Нижнекамскнефтехима» пострадал рабочий

По данным МЧС, ЧП не представляет угрозы для населения.

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). На заводе синтетического каучука «Нижнекамскнефтехима» загорелся химический катализатор, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Вещество вытекло из трубопровода и вспыхнуло во время ремонтных работ на наружной эстакаде.

Прибывшие на место сотрудники МЧС выяснили, что рабочие самостоятельно потушили возгорание при помощи огнетушителей.

В результате пожара ожоги получил 50-летний мужчина, его доставили в ЦРБ Челнов.

По данным МЧС, угрозы для населения нет. Специалисты выясняют причину возгорания.