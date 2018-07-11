При возгорании катализатора на заводе «Нижнекамскнефтехима» пострадал рабочий

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(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). На заводе синтетического каучука «Нижнекамскнефтехима» загорелся химический катализатор, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Вещество вытекло из трубопровода и вспыхнуло во время ремонтных работ на наружной эстакаде.
Прибывшие на место сотрудники МЧС выяснили, что рабочие самостоятельно потушили возгорание при помощи огнетушителей.
В результате пожара ожоги получил 50-летний мужчина, его доставили в ЦРБ Челнов.
По данным МЧС, угрозы для населения нет. Специалисты выясняют причину возгорания.
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