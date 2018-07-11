Госдеп США одобрил продажу ракет Британии и Дании

Европейские страны намерены получить авиационные ракеты AIM-120 AMRAAM.

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Государственный департамент Соединенных Штатов одобрил контракты по продаже авиационных ракет Великобритании и Дании на 740 млн долларов. Об этом со ссылкой на сообщение американского Агентства по сотрудничеству в сфере безопасности (DSCA) пишет Defence Blog.

Британия рассчитывает получить около 200 ракет AIM-120D и необходимое для них оборудование. Кроме того, контракт предусматривает техническое обслуживание и обучение персонала, а также оказание иной поддержки.

Дания намерена получить 28 ракет AIM-120 C-7 и соответствующее оборудование, а также обучить персонал и обеспечить остальные составляющие поддержки.

Суммы контрактов составят 650 млн и 90 млн долларов соответственно.

Ракеты «воздух – воздух» AIM-120 AMRAAM состоят на вооружении с 1991 года. Их разработчик – компания Raytheon Missile Systems Company.