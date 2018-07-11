Госдеп США одобрил продажу ракет Британии и Дании

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(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Государственный департамент Соединенных Штатов одобрил контракты по продаже авиационных ракет Великобритании и Дании на 740 млн долларов. Об этом со ссылкой на сообщение американского Агентства по сотрудничеству в сфере безопасности (DSCA) пишет Defence Blog.
Британия рассчитывает получить около 200 ракет AIM-120D и необходимое для них оборудование. Кроме того, контракт предусматривает техническое обслуживание и обучение персонала, а также оказание иной поддержки.
Дания намерена получить 28 ракет AIM-120 C-7 и соответствующее оборудование, а также обучить персонал и обеспечить остальные составляющие поддержки.
Суммы контрактов составят 650 млн и 90 млн долларов соответственно.
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