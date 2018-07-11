Юнармейская смена «Растим патриотов» стартовала на территории аэродрома в Куркачах

Сто татарстанских юношей и девушек в течение недели обучатся основам практических военных навыков.

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). На базе Центрального аэроклуба РТ ДОСААФ России, расположенного под поселком Куркачи, открылась юнармейская смена «Растим патриотов». Об этом сообщает пресс-служба ДОСААФ.

Сто юношей и девушек со всей республики в течение семи дней будут получать практические навыки современной военной службы. Они изучат автомобильное дело, рукопашный бой и различные направления подготовки: тактическую, строевую, физическую, туристическую, парашютную, стрелковую (стрельба из пневматического оружия), радиодело и так далее.

С открытием смены юнармейцев поздравили председатель правления ДОСААФ РТ генерал-майор Дамир Динниулов, военный комиссар РТ генерал-майор Сергей Погодин, начальник регионального штаба ВВПОД «Юнармия» РТ генерал-майор Александр Бородин и другие официальные лица.

«Летний палаточный лагерь, разбитый на территории Куркачинского аэроклуба ДОСААФ, – это уникальный проект, целью которого является всестороннее развитие личности, укрепление здоровья подростков и их патриотическое воспитание», – подчеркнул Динниулов.

Подобные лагеря в республике организуются только в Куркачах и Мензелинске. Всего в Татарстане этим летом пройдут восемь палаточных лагерей, которые примут 3,1 тыс. юнармейцев.

«Вас ждут в лагере увлекательные квесты, занимательные игры, занятия по физической подготовке. Желаем вам за лето набраться сил, чтобы затем выполнять свою главную миссию – учиться, учиться и учиться – и стать достойными гражданами своей страны», – обратилась к участникам смены заместитель министра образования и науки РТ Лариса Сулима.

Об исторической значимости дней, в которые проводится смена, напомнил собравшимся заместитель руководителя Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики Роман Беляков – 75 лет назад, в июле 1943 года, развернулась битва под Курском.

Церемония открытия смены завершилась проходом юнармейцев торжественным маршем. При этом сразу после окончания торжественной части начались практические занятия. Юнармейцы отправились на занятия радиоделом и парашютной подготовкой.