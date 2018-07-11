В сгоревшем вагоне поезда Саратов – Адлер ехала выпускница КФУ

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Фото: tatar-inform.ru, соцсети
(Казань, 11 июля, «Татар-информ», Валерия Белова). Под Ростовом-на-Дону сегодня ночью загорелся вагон пассажирского поезда Саратов – Адлер.
Семнадцатый вагон состава начал дымиться на станции Сальск в 23:25. Среди пассажиров находилась выпускница Казанского федерального университета Елена Заглядкина.
«Всем начали стучать в купе и кричать, чтобы выбегали из вагона. Чуть позже мы выяснили, что проводница даже не знала, как пользоваться огнетушителем – только курсы окончила. Когда все выбежали, никто ничего не делал. Ходили, чесали затылки и смотрели, как идет дым», – рассказала ИА «Татар-информ» выпускница КФУ.
По словам пассажирки, пожарный вагон подъехал спустя 40 минут, к тому моменту дым валил из всех окон.
«Никто не информировал людей, работники станции и сами ничего не знали, людей даже нормально не эвакуировали, хотя можно было изначально это сделать. Например, отправить на вокзал, посадить всех и сказать, чтобы ждали тут. А потом работники стояли и возмущались, почему люди все снимают на видео», – рассказывает Елена.
По ее словам, уже после того как пожар был потушен, сотрудница РЖД начала уверять пассажиров, что на поезд их посадят, но уже без вещей, оставшихся в вагоне.
«Объясняли все тем, что у них нет людей, которые смогли бы достать эти вещи. Спустя 2,5 часа после начала пожара все-таки люди настояли на своём и вещи нам достали несколько пожарных. Дальше начали возмущаться пассажиры других вагонов. Никто не понимал, почему они за свои деньги должны терпеть рядом пассажиров с вонючими вещами. Я в шоке была», – добавила девушка.
По данным МЧС, ЧП не представляет угрозы для населения.
Семнадцатый вагон состава начал дымиться на станции Сальск под Ростовом-на-Дону.
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