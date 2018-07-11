Злоумышленник проник в магазин, расположенный в селе Большое Афанасово по Молодежной улице.

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). В Нижнекамском районе взломщик попытался украсть из супермаркета элитный алкоголь, сообщает пресс-служба охранного предприятия «Дельта».

В ночь на минувший понедельник в магазине в селе Большое Афанасово по Молодежной улице сработала сигнализация. Уже через пять минут на место прибыл экипаж охранной фирмы.

В помещении охранник заметил незнакомца и заблокировал единственный выход. Мужчина успел наполнить свои пакеты бутылками элитного алкоголя общей стоимостью 50 тысяч рублей. На кадрах с камеры наблюдения видно, что злоумышленник также попытался вскрыть одну из касс.

Задержанного передали в руки правоохранителей.