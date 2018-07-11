Бельгийские власти не встретили Трампа в Брюсселе из-за футбола

В день прилета Трампа король и министр иностранных дел находились в Санкт-Петербурге, где посетили мундиаль.

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Король Бельгии Филипп, Премьер-министр Шарль Мишель и глава МИД Дидье Рейндерс отсутствовали в Брюсселе и не смогли встретить прибывшего на саммит НАТО Президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

В день прилета Трампа король и министр иностранных дел находились в Санкт-Петербурге, где посетили матч чемпионата мира по футболу между командами Бельгии и Франции, а Премьер-министр был в коммуне Брен-ле-Конт.

Американского лидера встретили глава протокольной службы МИД Бельгии Франсуаза Гюстен, посол США Рональд Гидвитц, постпред США при ЕС Гордон Сондланд и постред при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон.