Песков прокомментировал слова сравнившего власти РФ с мафией сенатора США

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(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков объяснил слова американского сенатора Джона Кеннеди, по итогам визита в Москву сравнившего власти РФ с мафией, русофобией и стереотипами. Об этом сообщат «Интерфакс».
«Мы не носим розовых очков и прекрасно отдаем себе отчет в том, насколько американский политический истеблишмент находится: а) в плену стереотипов и б) под страшнейшим русофобским давлением», — сказал Песков.
По словам пресс-секретаря главы государства, подобные сравнения сложно понять, не зная контекста, в котором они были сказаны. «Сенатор действительно был здесь. Имел возможность посмотреть нашу страну, пообщаться с нашим руководством», — отметил Песков.
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