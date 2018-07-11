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Татар-информ

11 июля 2018, 07:52

Политика

Песков прокомментировал слова сравнившего власти РФ с мафией сенатора США

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Пресс-секретарь Президента объяснил слова Кеннеди русофобией и стереотипами.

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков объяснил слова американского сенатора Джона Кеннеди, по итогам визита в Москву сравнившего власти РФ с мафией, русофобией и стереотипами. Об этом сообщат «Интерфакс».

«Мы не носим розовых очков и прекрасно отдаем себе отчет в том, насколько американский политический истеблишмент находится: а) в плену стереотипов и б) под страшнейшим русофобским давлением», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря главы государства, подобные сравнения сложно понять, не зная контекста, в котором они были сказаны. «Сенатор действительно был здесь. Имел возможность посмотреть нашу страну, пообщаться с нашим руководством», — отметил Песков.

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