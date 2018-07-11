СМИ: Коллекторы получат доступ к биометрическим данным россиян

В ходе звонка взыскателя голосовой слепок потенциального должника будут проверять по ЕБС.

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Коллекторы получат доступ к Единой биометрической системе (ЕБС) России и смогут опознавать должников по голову, пишут «Известия» со ссылкой на источник, близкий к Центробанку.

Коллекторы не будут заниматься сбором биометрических данных, а будут получать их от кредитных организаций, продающих долги.

В ходе звонка взыскателя голосовой слепок потенциального должника будут проверять по ЕБС.

Работа ЕБС началась 1 июля текущего года, тогда же банки начали собирать биометрические данные клиентов в своих отделениях.