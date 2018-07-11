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Премьер-министр и прокурор Татарстана обсудили варианты достройки проблемных домов

Татар-информ

11 июля 2018, 07:24

Политика

В Индии увидели угрозу в российских истребителях

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Пакистан может приобрести российские истребители Су-35.

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Если Пакистан закупит российские истребители-бомбардировщики, это станет угрозой для Индии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Tribune India.

Закупка повысит боевые возможности Исламабада: по версии издания, тот уже располагает Миражами III, МиГ-19, Ил-2, F-86 «Сэйбр» и F-104 «Старфайтер».

Пакистан может приобрести российские истребители Су-35, заявил министр обороны страны Хуррам Дастгир Хан.

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