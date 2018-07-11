СМИ узнали о планах ввести новый порядок регистрации автомобилей

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). В ближайшее время порядок регистрации новых автомобилей изменится. Соответствующее решение в ближайшее время примет Государственная Дума, пишет «Коммерсантъ».
Законопроект «О государственной регистрации транспортных средств» предусматривает возможность регистрации без посещения ГИБДД, а также заказ номеров у производителей.
Поставить машину на учет можно будет у дилеров, получивших статус «специализированной организации». Для этого автосалону необходим договор с автопроизводителем и квалифицированные сотрудники. Услуга станет платной.
Согласно законопроекту, будет разделено понятие государственного регистрационного номера и государственного регистрационного знака. Первый — сочетание букв и цифр — необходимо получить в ГИБДД, а второй — металлическую пластину с этими знаками — автовладелец будет получать у специализированных производителей.
Кроме того, законопроект подразумевает введение электронных паспортов транспортных средств, которые позволят поставить машину на учет без его бумажной версии, а также запрет на регистрацию машин на подростков младше 16 лет.
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