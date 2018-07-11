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Татар-информ

11 июля 2018, 06:38

Политика

Внук Брежнева умер в Крыму

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Причиной смерти внука генсека ЦК КПСС стал инфаркт.

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Внук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Андрей умер в Крыму на 57-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя регионального отделения партии «Родина» Константин Кнырик.

«Да, действительно, он умер. Причина смерти — инфаркт», — сказал Кнырик.

Сообщение о смерти председатель крымского отделения «Родины» получил от руководителя Севастопольской организации партии.

Ранее внук генсека баллотировался от партии «Родина» на местных выборах.

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