Внук Брежнева умер в Крыму

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Внук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Андрей умер в Крыму на 57-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя регионального отделения партии «Родина» Константин Кнырик.
«Да, действительно, он умер. Причина смерти — инфаркт», — сказал Кнырик.
Сообщение о смерти председатель крымского отделения «Родины» получил от руководителя Севастопольской организации партии.
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