В Казани покажут веб-документальный фильм о российском футболе «Бей-беги»

«Бей-беги» — это фильм длиною в матч, составленный из найденных в Сети фрагментов записей игр региональных чемпионатов по футболу последних лет.

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). 13 июля в Центре современной культуры «Смена» состоится презентация веб-документального фильма «Бей-беги» фотографа Сергея Новикова, сообщает пресс-служба Центра.



«Бей-беги», снятый в 2017 году, длительностью 90 минут, — это фильм длиною в матч, составленный из найденных в Сети фрагментов записей игр региональных чемпионатов по футболу последних лет.

Сцены из более чем 200 локаций дают панорамную картину российского футбола. В этом коллаже запечатлены и настроения в обществе, частью которого является рядовой футбольный болельщик, и роли стадиона в инфраструктуре города, и коммуникация между любительским и профессиональным.



Фильм «Бей-беги» — часть большого проекта Grassroots фотографа Сергея Новикова. Он посвящен проблематике функционирования низового российского футбола, определению места стадиона в городской инфраструктуре и его влияния на местное сообщество.



В прошлом году Новиков участвовал в выставке «Наблюдатель» в «Смене» с серией фотографий из проекта Grassroots, снятых в Татарстане.