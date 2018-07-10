В Алексеевском районе открылся палаточный спортивный лагерь

60 баскетболистов, боксеров и пловцов в течение семи дней отдохнут на живописном берегу Камы.

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). В Алексеевском районе недалеко от села Речное открылась первая смена детского спортивного палаточного лагеря «Олимп», пишет местная газета «Тан».

60 баскетболистов, боксеров и пловцов в течение семи дней отдохнут на живописном берегу Камы. Для спортсменов созданы все условия для занятий: здесь имеются баскетбольная и волейбольная площадки, а также футбольное поле. За дисциплиной и порядком в лагере следят вожатые – тренеры ДЮСШ, которые проводят с ребятами спортивные и творческие мероприятия. Так, в день открытия для детей состоялась игра лазертаг.

На церемонии открытия с началом первой смены юных участников лагеря поздравили начальник отдела по делам молодежи и спорту Ривкат Сулейманов и директор Алексеевской детско-юношеской спортивной школы Рустем Кабиров. Они пожелали ребятам набраться сил и хорошо отдохнуть после учебного года.