В Алексеевском районе открылся палаточный спортивный лагерь

Рекомендуем
Фото: «Тан»
(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). В Алексеевском районе недалеко от села Речное открылась первая смена детского спортивного палаточного лагеря «Олимп», пишет местная газета «Тан».
60 баскетболистов, боксеров и пловцов в течение семи дней отдохнут на живописном берегу Камы. Для спортсменов созданы все условия для занятий: здесь имеются баскетбольная и волейбольная площадки, а также футбольное поле. За дисциплиной и порядком в лагере следят вожатые – тренеры ДЮСШ, которые проводят с ребятами спортивные и творческие мероприятия. Так, в день открытия для детей состоялась игра лазертаг.
На церемонии открытия с началом первой смены юных участников лагеря поздравили начальник отдела по делам молодежи и спорту Ривкат Сулейманов и директор Алексеевской детско-юношеской спортивной школы Рустем Кабиров. Они пожелали ребятам набраться сил и хорошо отдохнуть после учебного года.
Следующая новость
«Бей-беги» — это фильм длиною в матч, составленный из найденных в Сети фрагментов записей игр региональных чемпионатов по футболу последних лет.
60 баскетболистов, боксеров и пловцов в течение семи дней отдохнут на живописном берегу Камы.
Из-за жары в некоторых домах города возникают перебои с водоснабжением.
Участники квеста разгадывали танграммы, пели песни военных лет, сопоставляли условные обозначения.
Гостей на Театральной площади встречали строчками стихотворений на татарском, узбекском, русском и английском языках.
Перед студентами Летнего кампуса Президентской академии также выступит генеральный директор Венского Бала в Москве Александр Смагин.
На вечере под названием «В кругу друзей» звучали стихи Альфиры Низамовой и песни на ее слова.
На 1 июля уровень безработицы в Елабуге составляет 0,86 процента
Матч Франция – Бельгия завершился со счетом 1:0.
Строители обшили здание металлическим сайдингом, обновили крышу, заменили окна и двери, перестелили полы, а также отремонтировали потолки.
Ильназ Смирнов награжден медалью «За мужество в спасении», которую он получил в рамках всероссийского проекта «Дети-герои».
Первым в 2018 году был обновлен участок дороги протяженностью 1,1 км, ведущей к садовому общество «Ягодка».
Альберт и Галина Хасаншины прожили в браке более 30 лет.
«Бриллиантовую свадьбу» – 60 лет семейной жизни – в этом году отметила семья Карчинских.
Гвоздем программы станет одновременный спуск на воду сотен фонариков, внутри которых будут гореть свечи.
Победителем стал Анатолий Герасимов, представляющий общество «Восток», второе место занял Александр Александров (хозяйство «Урал»).
Татарстан и «Росатом» подписали дорожную карту по развитию сотрудничества.
12 энтузиастов из Набережных Челнов, на пути к алтайскому поселку Усть-Сема, миновали город Омск.