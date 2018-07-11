Ростехнадзор в 2017 году выявил у «Татнефти» более 2 тыс. нарушений

На предприятие наложили штрафов на сумму более 4 млн рублей.

(Казань, 11 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). Приволжское управление Ростехнадзора в 2017 году в ходе плановых и внеплановых проверок выявило у ПАО «Татнефть» более 2 тыс. нарушений. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ведомства.

Управление наложили на предприятие штрафов на сумму более 4 млн рублей.

Всего в 2017 году управление провело 12 тыс. 637 проверок в области промышленной и энергетической безопасности, сообщала пресс-служба ведомства. В результате было выявлено более 64 тыс. нарушений.