В Татарстане «Теплострой» заплатит три миллиона рублей за загрязнение реки Меша

Предприятие сбрасывало в реку неочищенные сточные воды возле села Пестрецы.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). В Татарстане ООО «Теплострой» заплатит три миллиона рублей за загрязнение реки Меша, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В 2016 году возле села Пестрецы сотрудники природоохранной прокуратуры и госинспекторы обнаружили, что из очистных сооружений предприятия в реку попадают грязные сточные воды. Анализы показали, что в воде значительно превышены концентрации аммония, фосфата, фенола, марганца, нефти и железа.

Меша, между тем, является рыбохозяйственным водоемом, местные жители в ней купаются, а загрязненная вода угрожает здоровью отдыхающих и вредит флоре и фауне реки.

По данному факту против «Теплостроя» возбудили административные дела по статьям «Нарушения правил водопользования» и «Пользование водным объектом с нарушением установленных условий».

Помимо этого, прокуратура настояла на признании действий предприятия незаконными и потребовала взыскать с него ущерб.

Исковые требования суд Татарстана удовлетворил в полном объеме. Предприятие попыталось обжаловать решение суда в апелляционном порядке, однако их жалобу признали необоснованной и отклонили.