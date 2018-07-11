В Татарстане «Теплострой» заплатит три миллиона рублей за загрязнение реки Меша

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(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). В Татарстане ООО «Теплострой» заплатит три миллиона рублей за загрязнение реки Меша, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
В 2016 году возле села Пестрецы сотрудники природоохранной прокуратуры и госинспекторы обнаружили, что из очистных сооружений предприятия в реку попадают грязные сточные воды. Анализы показали, что в воде значительно превышены концентрации аммония, фосфата, фенола, марганца, нефти и железа.
Меша, между тем, является рыбохозяйственным водоемом, местные жители в ней купаются, а загрязненная вода угрожает здоровью отдыхающих и вредит флоре и фауне реки.
По данному факту против «Теплостроя» возбудили административные дела по статьям «Нарушения правил водопользования» и «Пользование водным объектом с нарушением установленных условий».
Помимо этого, прокуратура настояла на признании действий предприятия незаконными и потребовала взыскать с него ущерб.
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