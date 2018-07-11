В тетюшском лагере пошел патриотический квест «Дорогами Великой Победы»

Участники квеста разгадывали танграммы, пели песни военных лет, сопоставляли условные обозначения.

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). В детском оздоровительном лагере «Чайка» Тетюшского района активисты общественных формирований «Подвиг», «Волонтеры Победы» и «Форпост» провели квест-игру «Дорогами Великой Победы», пишет газета «Авангард».

Мероприятие прошло под руководством сотрудников отдела по делам молодежи и спорту исполкома района.

Дети были поделены на пять команд. В ходе мероприятия они продемонстрировали знания об истории Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Также ребята разгадывали танграммы, пели песни военных лет, сопоставляли условные обозначения.

В завершение мероприятия команды были награждены дипломами.