Главное
Премьер-министр и прокурор Татарстана обсудили варианты достройки проблемных домов

Татар-информ

11 июля 2018, 05:26

Общество

Волонтеры Елабуги готовы доставить воду до квартиры

Рекомендуем

Из-за жары в некоторых домах города возникают перебои с водоснабжением.

(Елабуга, 11 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Волонтеры будут помогать незрячим жителям Елабуги в доставке воды до квартиры. Речь идет о жильцах домов по адресам : Тукая, 40, 41, Камала, 31. Из-за жары объем потребления воды в нижней части увеличивается. По словам коммунальщиков, это связано поливкой огородов, а также введением новых многоквартирных домов в Комсомольском парке. В связи с этим в некоторые дни в ряде домов возникают проблемы с водоснабжением, поэтому в их дворах организован подвоз воды.

Всего здесь проживают 150 инвалидов по зрению, из них 11 – это люди старше 70 лет и одиноко проживающие. Все они взяты под особый контроль социальных работников, сообщила сегодня на деловом вторнике начальник управления социальной защиты населения Светлана Прохорова.

«Согласно заданию главы района Геннадия Емельянова мы обошли всех пожилых незрячих, проживающих в этих домах, и взяли у них контактные телефоны. Каждый день созваниваемся с ними и готовы помочь в доставке воды, т.е. во время подвоза воды волонтёры будут помогать инвалидам. Но пока от незрячих нет заявок, они набирают воду в ночное время», – отметила Светлана Прохорова.

Напомним, проблема с водоснабжением нижней части города не раз поднималась на общегородском уровне и для ее решения требуется пробурить дополнительные скважины. Кроме того, коммунальщики должны принять меры по снижению фактов незаконного забора воды.

 

Следующая новость

В Лениногорском районе семейным парам вручили медаль «За любовь и верность»
Новости дня
08:00
Ростехнадзор в 2017 году выявил у «Татнефти» более 2 тыс. нарушений

На предприятие наложили штрафов на сумму более 4 млн рублей.

07:52
Песков прокомментировал слова сравнившего власти РФ с мафией сенатора США
07:38
СМИ: Коллекторы получат доступ к биометрическим данным россиян
07:24
В Индии увидели угрозу в российских истребителях
07:10
СМИ узнали о планах ввести новый порядок регистрации автомобилей
06:54
Порошенко пожелал Трампу «вернуть Путина на верный путь»
06:38
Внук Брежнева умер в Крыму
06:22
В Казани покажут веб-документальный фильм о российском футболе «Бей-беги»

«Бей-беги» — это фильм длиною в матч, составленный из найденных в Сети фрагментов записей игр региональных чемпионатов по футболу последних лет.

06:08
В Алексеевском районе открылся палаточный спортивный лагерь

60 баскетболистов, боксеров и пловцов в течение семи дней отдохнут на живописном берегу Камы.

05:26
Волонтеры Елабуги готовы доставить воду до квартиры

Из-за жары в некоторых домах города возникают перебои с водоснабжением.

04:31
В тетюшском лагере пошел патриотический квест «Дорогами Великой Победы»

Участники квеста разгадывали танграммы, пели песни военных лет, сопоставляли условные обозначения.

03:28
В Узбекистане состоялся Сабантуй-2018

Гостей на Театральной площади встречали строчками стихотворений на татарском, узбекском, русском и английском языках.

02:05
Экспертами Летнего кампуса РАНХиГС станут Алексей Учитель и Станислав Попов

Перед студентами Летнего кампуса Президентской академии также выступит генеральный директор Венского Бала в Москве Александр Смагин.

01:15
В Агрызском районе состоялся творческий вечер поэта Альфиры Низамовой

На вечере под названием «В кругу друзей» звучали стихи Альфиры Низамовой и песни на ее слова.

00:34
Уровень безработицы снизился в Елабуге

На 1 июля уровень безработицы в Елабуге составляет 0,86 процента

10.07 23:58
Франция стала первым финалистом ЧМ-2018

Матч Франция – Бельгия завершился со счетом 1:0.

10.07 23:56
В Алькеевском районе завершился капитальный ремонт детского сада и школы

Строители обшили здание металлическим сайдингом, обновили крышу, заменили окна и двери, перестелили полы, а также отремонтировали потолки.

10.07 23:48
Вышедшего на поле вместе с капитаном бразильской команды челнинского мальчика посвятили в «камазята»

Ильназ Смирнов награжден медалью «За мужество в спасении», которую он получил в рамках всероссийского проекта «Дети-герои».

10.07 23:40
«АвтоВАЗ» представил спортивную версию Lada Vesta
10.07 23:24
В Набережных Челнах начали ремонтировать дороги к садовым обществам

Первым в 2018 году был обновлен участок дороги протяженностью 1,1 км, ведущей к садовому общество «Ягодка».

10.07 23:08
В Лениногорском районе семейным парам вручили медаль «За любовь и верность»

Альберт и Галина Хасаншины прожили в браке более 30 лет.

10.07 22:52
В Зеленодольске наградили «бриллиантовых» юбиляров семейной жизни

«Бриллиантовую свадьбу» – 60 лет семейной жизни – в этом году отметила семья Карчинских.

10.07 22:36
Арт-проект из Петербурга проведет в Нижнекамске фестиваль водных фонариков

Гвоздем программы станет одновременный спуск на воду сотен фонариков, внутри которых будут гореть свечи.

10.07 22:20
В Кукморском районе наградили лучших механизаторов-пахарей РТ

Победителем стал Анатолий Герасимов, представляющий общество «Восток», второе место занял Александр Александров (хозяйство «Урал»).

10.07 22:04
Умер модельер Карло Бенеттон
События

10 июляРинат Юзаев: Проект «Черное Озеро» в зоне внимания «пиратов»

10 июляТрагедия «Черного озера»: темной ночью бродячий пес загрыз лебедь

10 июляКоварное солнце: мифы о развитии рака кожи, правильный загар и группы риска

10 июля«Такого не помнят даже старожилы»: в Буинском районе шквалистый ветер отрывал крыши, градом побило огороды и домашнюю птицу

10 июляРоман Шайхутдинов — о борьбе с «лапшой», «умных» камерах и новых проектах Иннополиса

10 июляТинчуринский театр: можно ли выжить без грантовой поддержки и репертуарной политики?

09 июля«Это не вопрос бизнеса, а вопрос безопасности!»: В Челнах исполком судится с владельцами «беспаспортных» зданий