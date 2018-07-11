Волонтеры Елабуги готовы доставить воду до квартиры

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(Елабуга, 11 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Волонтеры будут помогать незрячим жителям Елабуги в доставке воды до квартиры. Речь идет о жильцах домов по адресам : Тукая, 40, 41, Камала, 31. Из-за жары объем потребления воды в нижней части увеличивается. По словам коммунальщиков, это связано поливкой огородов, а также введением новых многоквартирных домов в Комсомольском парке. В связи с этим в некоторые дни в ряде домов возникают проблемы с водоснабжением, поэтому в их дворах организован подвоз воды.
Всего здесь проживают 150 инвалидов по зрению, из них 11 – это люди старше 70 лет и одиноко проживающие. Все они взяты под особый контроль социальных работников, сообщила сегодня на деловом вторнике начальник управления социальной защиты населения Светлана Прохорова.
«Согласно заданию главы района Геннадия Емельянова мы обошли всех пожилых незрячих, проживающих в этих домах, и взяли у них контактные телефоны. Каждый день созваниваемся с ними и готовы помочь в доставке воды, т.е. во время подвоза воды волонтёры будут помогать инвалидам. Но пока от незрячих нет заявок, они набирают воду в ночное время», – отметила Светлана Прохорова.
Напомним, проблема с водоснабжением нижней части города не раз поднималась на общегородском уровне и для ее решения требуется пробурить дополнительные скважины. Кроме того, коммунальщики должны принять меры по снижению фактов незаконного забора воды.
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