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Татар-информ

11 июля 2018, 01:15

Культура

В Агрызском районе состоялся творческий вечер поэта Альфиры Низамовой

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Фото: Агрызские вести

На вечере под названием «В кругу друзей» звучали стихи Альфиры Низамовой и песни на ее слова.

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). В Исенбаевском доме культуры Агрызского района состоялся творческий вечер поэта Альфиры Низамовой, приуроченный ее 65-летнему юбилею, пишут «Агрызские вести».

Альфира Низамова – член союзов писателей Татарстана и Удмуртии, автор пяти книг. На вечере под названием «В кругу друзей» звучали стихи Альфиры Низамовой и песни на ее слова.

Поздравить юбиляра приехали известные поэты Клара Булатова из Альметьевска и Гульфия Исхакова из Воткинска. Теплые пожелания и подарки привезли представители редакций местных газет.

В мероприятии приняли участие начальник отдела культуры Марс Гатауллин, глава Исенбаевского сельского поселения Фаниль Сираев, любители творчества поэта, журналисты и многие другие.

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