В Агрызском районе состоялся творческий вечер поэта Альфиры Низамовой

На вечере под названием «В кругу друзей» звучали стихи Альфиры Низамовой и песни на ее слова.

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). В Исенбаевском доме культуры Агрызского района состоялся творческий вечер поэта Альфиры Низамовой, приуроченный ее 65-летнему юбилею, пишут «Агрызские вести».



Альфира Низамова – член союзов писателей Татарстана и Удмуртии, автор пяти книг. На вечере под названием «В кругу друзей» звучали стихи Альфиры Низамовой и песни на ее слова.



Поздравить юбиляра приехали известные поэты Клара Булатова из Альметьевска и Гульфия Исхакова из Воткинска. Теплые пожелания и подарки привезли представители редакций местных газет.



В мероприятии приняли участие начальник отдела культуры Марс Гатауллин, глава Исенбаевского сельского поселения Фаниль Сираев, любители творчества поэта, журналисты и многие другие.