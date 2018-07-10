В Агрызском районе состоялся творческий вечер поэта Альфиры Низамовой

Фото: Агрызские вести
(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). В Исенбаевском доме культуры Агрызского района состоялся творческий вечер поэта Альфиры Низамовой, приуроченный ее 65-летнему юбилею, пишут «Агрызские вести».
Альфира Низамова – член союзов писателей Татарстана и Удмуртии, автор пяти книг. На вечере под названием «В кругу друзей» звучали стихи Альфиры Низамовой и песни на ее слова.
Поздравить юбиляра приехали известные поэты Клара Булатова из Альметьевска и Гульфия Исхакова из Воткинска. Теплые пожелания и подарки привезли представители редакций местных газет.
В мероприятии приняли участие начальник отдела культуры Марс Гатауллин, глава Исенбаевского сельского поселения Фаниль Сираев, любители творчества поэта, журналисты и многие другие.
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На вечере под названием «В кругу друзей» звучали стихи Альфиры Низамовой и песни на ее слова.
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