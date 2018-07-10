В Узбекистане состоялся Сабантуй-2018

Гостей на Театральной площади встречали строчками стихотворений на татарском, узбекском, русском и английском языках.

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). В городе Карши Республики Узбекистан состоялся Сабантуй-2018, сообщает Татаро-башкирский национальный культурный центр Кашкадарьинской области.

Гостей на Театральной площади встречали строчками стихотворений на татарском, узбекском, русском и английском языках.

Представители областного и Каршинского городского хокимиятов поздравили участников Сабантуя с национальным праздником татар, пожелав им дальнейших успехов, а также выразили благодарность организаторам за их вклад в укрепление дружеских связей между представителями различных народов.

Яркое впечатление произвела на зрителей видеопрезентация фильма о Сабантуе. Затем артисты исполнили музыкально-хореографическую композицию «Дружба народов», прозвучали песни в исполнении заслуженного артиста Узбекистана и Татарстана Марата Хакимова, певицы из Татарского общественного культурно-просветительного центра Ташкента Ирины Гимрановой, состоялись национальные спортивные игры, а также выступления творческой молодежи.

Свои кулинарные способности продемонстрировали победители конкурса татарских блюд Алия Акчурина из города Чиракчи и Алия Храмова из Карши.

Активистам областного татаро-башкирского национального культурного центра вручили благодарственные письма Хокима Кашкадарьинской области Зафара Рузиева, а также памятные подарки.