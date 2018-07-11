Главное
Премьер-министр и прокурор Татарстана обсудили варианты достройки проблемных домов

Татар-информ

11 июля 2018, 02:05

Культура

Экспертами Летнего кампуса РАНХиГС станут Алексей Учитель и Станислав Попов

Рекомендуем

Перед студентами Летнего кампуса Президентской академии также выступит генеральный директор Венского Бала в Москве Александр Смагин.

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Гостями VII Международного Летнего кампуса Президентской академии под Казанью станут президент Российского танцевального союза Станислав Попов, генеральный директор Венского Бала в Москве Александр Смагин, кинорежиссёр Алексей Учитель, а также актер театра и кино Александр Кузнецов.

Своим огромным опытом с участниками Международного Летнего кампуса РАНХиГС поделится почетный вице-президент Всемирного танцевального союза (WDC), академик Международной Академии творчества Станислав Попов. В 1987 году он основал Российский танцевальный союз, президентом которого является и по сей день. В 2007 году был удостоен звания «Заслуженный деятель искусств РФ». Продюсер и постановщик «Кубков мира» в Кремле (с 1995), шоу мировых звезд бального танца «Звездный бал» в Кремле (с 1999), чемпионатов мира и Европы в Москве (Кремль, Лужники, Международный торговый центр), Санкт-Петербурге, Казани и Омске. Председатель жюри проекта «Танцы со звездами» (2006-2011) на телеканале «Россия 1», главный танцмейстер «Венского бала в Москве» (с 2003), балов в Вене, Киеве, Баден-Бадене, Монтрё и Алма-Ате.

Перед студентами Летнего кампуса Президентской академии также выступит генеральный директор Венского Бала в Москве Александр Смагин. Венский Бал проводится в Москве начиная с 2003 года. Это не только светское, но и значительное культурное и общественное событие международного уровня — самый крупный и известный бал в России, один из самых масштабных балов в мире. В разные годы дебютантами Бала становились: чемпионка мира по художественной гимнастике Алина Кабаева, певица Алсу, звезда тенниса Елена Дементьева, чемпионка мира по синхронному плаванию Мария Громова, гимнастка Ирина Чащина и многие другие. Кроме того, Венский Бал — это благотворительное мероприятие. Средства, собранные на благотворительной лотерее во время бала, направляются в различные фонды помощи детям, нуждающимся в дорогостоящих операциях.

Известный кинорежиссёр, народный артист Российской Федерации Алексей Учитель выступит с лекцией на Летнем кампусе. Режиссер более десятка фильмов, основатель и художественный руководитель киностудия «Рок» расскажет о своем мастерстве и ответит на вопросы слушателей. Фильм Алексея Учителя «Край» (2010) получил четыре премии «Золотой орел» и был номинирован на «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке. Кинорежиссёр также был удостоен наград МКФ в Москве, КФ «Окно в Европу», ОРКФ в Сочи и др.

Актер театра и кино Александр Кузнецов проведет лекцию «Актерские методы в деловых связях. Чему я могу научиться у звезд кино, чтобы стать звездой в своем бизнесе?». После грандиозного успеха картины «Джек Восьмеркин — «американец» актер сыграл главные роли в фильмах «Приморский бульвар» и «Аэлита, не приставай к мужчинам». В начале 90-х гг. Александра Кузнецова пригласили сниматься в два больших американских проекта: 13-серийный телевизионный фильм по Джеку Лондону «Аляска Кид» и картину «Бегущий по льду». С 1993 г. Александр Кузнецов жил и работал в США. В это время он снялся в сериалах «Беверли-Хиллз 90210», «Полиция Нью-Йорка», «JAG», «VIP». Он также принял участие в фильмах «Разрушитель», «Миротворец», «Космические ковбои». Александр Кузнецов стал востребованным актером в США, а его партнерами по кадру были такие звезды мирового кино, как Сильвестр Сталлоне, Клинт Иствуд, Николь Кидман, Джордж Клуни. Прожив 18 лет в Америке, в 2009 г. актер вернулся в Россию. Он начал преподавать в школе-студии МХАТ и основал актерскую школу «Кузница Кино и Телевидения».

Организаторами Летнего кампуса Президентской академии являются Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, правительство Республики Татарстан, Ассоциация инновационных регионов России при поддержке ГК «АКИГ».

Следующая новость

В Агрызском районе состоялся творческий вечер поэта Альфиры Низамовой
Новости дня
02:05
Экспертами Летнего кампуса РАНХиГС станут Алексей Учитель и Станислав Попов

Перед студентами Летнего кампуса Президентской академии также выступит генеральный директор Венского Бала в Москве Александр Смагин.

01:15
В Агрызском районе состоялся творческий вечер поэта Альфиры Низамовой

На вечере под названием «В кругу друзей» звучали стихи Альфиры Низамовой и песни на ее слова.

00:34
Уровень безработицы снизился в Елабуге

На 1 июля уровень безработицы в Елабуге составляет 0,86 процента

10.07 23:58
Франция стала первым финалистом ЧМ-2018

Матч Франция – Бельгия завершился со счетом 1:0.

10.07 23:56
В Алькеевском районе завершился капитальный ремонт детского сада и школы

Строители обшили здание металлическим сайдингом, обновили крышу, заменили окна и двери, перестелили полы, а также отремонтировали потолки.

10.07 23:48
Вышедшего на поле вместе с капитаном бразильской команды челнинского мальчика посвятили в «камазята»

Ильназ Смирнов награжден медалью «За мужество в спасении», которую он получил в рамках всероссийского проекта «Дети-герои».

10.07 23:40
«АвтоВАЗ» представил спортивную версию Lada Vesta
10.07 23:24
В Набережных Челнах начали ремонтировать дороги к садовым обществам

Первым в 2018 году был обновлен участок дороги протяженностью 1,1 км, ведущей к садовому общество «Ягодка».

10.07 23:08
В Лениногорском районе семейным парам вручили медаль «За любовь и верность»

Альберт и Галина Хасаншины прожили в браке более 30 лет.

10.07 22:52
В Зеленодольске наградили «бриллиантовых» юбиляров семейной жизни

«Бриллиантовую свадьбу» – 60 лет семейной жизни – в этом году отметила семья Карчинских.

10.07 22:36
Арт-проект из Петербурга проведет в Нижнекамске фестиваль водных фонариков

Гвоздем программы станет одновременный спуск на воду сотен фонариков, внутри которых будут гореть свечи.

10.07 22:20
В Кукморском районе наградили лучших механизаторов-пахарей РТ

Победителем стал Анатолий Герасимов, представляющий общество «Восток», второе место занял Александр Александров (хозяйство «Урал»).

10.07 22:04
Умер модельер Карло Бенеттон
10.07 21:50
«Росатом» будет использовать больше высокотехнологичной продукции из Татарстана

Татарстан и «Росатом» подписали дорожную карту по развитию сотрудничества.

10.07 21:36
Автопробег «Автотуризм без вреда природе»: Позади 1632 километра

12 энтузиастов из Набережных Челнов, на пути к алтайскому поселку Усть-Сема, миновали город Омск.

10.07 21:22
Российские сборные по пляжному регби реализовали «золотой дубль»
10.07 21:08
Стандарт мобильных приложений Роскачества получил статус национального стандарта РФ
10.07 20:56
«Рубин» одержал победу в Австрии

14 июля казанцы планируют сыграть в Австрии с хорватским «Хайдуком» из Сплита.

10.07 20:52
«Ювентус» назвал сумму трансфера Роналду
10.07 20:43
Канал Netflix выпустил первый индийский хоррор «Вурдалак»
10.07 20:28
«Росатом» проверит на «утку» желание Украины возобновить сотрудничество
10.07 20:14
В Заинске начал работать медицинский студенческий отряд «Доктор Зай»

Младшему и среднему персоналу предстоит пройти лучшую школу жизни по профилю «Здравоохранение».

10.07 20:08
Наиль Магдеев: «Зачем на поле выходить, если не претендовать на первое место?»

В прошлом сезоне ФК «КАМАЗ» одержал 13 побед, в шести встречах сыграл вничью, в пяти уступил сопернику.

10.07 20:00
Вышел первый тизер-трейлер фильма «Фаворитка»
10.07 19:59
Премьер-министр и прокурор Татарстана обсудили варианты достройки проблемных домов

Участники делегации посетили и осмотрели ряд незавершенных объектов долевого строительства.

События

10 июляРинат Юзаев: Проект «Черное Озеро» в зоне внимания «пиратов»

10 июляТрагедия «Черного озера»: темной ночью бродячий пес загрыз лебедь

10 июляКоварное солнце: мифы о развитии рака кожи, правильный загар и группы риска

10 июля«Такого не помнят даже старожилы»: в Буинском районе шквалистый ветер отрывал крыши, градом побило огороды и домашнюю птицу

10 июляРоман Шайхутдинов — о борьбе с «лапшой», «умных» камерах и новых проектах Иннополиса

10 июляТинчуринский театр: можно ли выжить без грантовой поддержки и репертуарной политики?

09 июля«Это не вопрос бизнеса, а вопрос безопасности!»: В Челнах исполком судится с владельцами «беспаспортных» зданий