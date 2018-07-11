Экспертами Летнего кампуса РАНХиГС станут Алексей Учитель и Станислав Попов

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(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Гостями VII Международного Летнего кампуса Президентской академии под Казанью станут президент Российского танцевального союза Станислав Попов, генеральный директор Венского Бала в Москве Александр Смагин, кинорежиссёр Алексей Учитель, а также актер театра и кино Александр Кузнецов.
Своим огромным опытом с участниками Международного Летнего кампуса РАНХиГС поделится почетный вице-президент Всемирного танцевального союза (WDC), академик Международной Академии творчества Станислав Попов. В 1987 году он основал Российский танцевальный союз, президентом которого является и по сей день. В 2007 году был удостоен звания «Заслуженный деятель искусств РФ». Продюсер и постановщик «Кубков мира» в Кремле (с 1995), шоу мировых звезд бального танца «Звездный бал» в Кремле (с 1999), чемпионатов мира и Европы в Москве (Кремль, Лужники, Международный торговый центр), Санкт-Петербурге, Казани и Омске. Председатель жюри проекта «Танцы со звездами» (2006-2011) на телеканале «Россия 1», главный танцмейстер «Венского бала в Москве» (с 2003), балов в Вене, Киеве, Баден-Бадене, Монтрё и Алма-Ате.
Перед студентами Летнего кампуса Президентской академии также выступит генеральный директор Венского Бала в Москве Александр Смагин. Венский Бал проводится в Москве начиная с 2003 года. Это не только светское, но и значительное культурное и общественное событие международного уровня — самый крупный и известный бал в России, один из самых масштабных балов в мире. В разные годы дебютантами Бала становились: чемпионка мира по художественной гимнастике Алина Кабаева, певица Алсу, звезда тенниса Елена Дементьева, чемпионка мира по синхронному плаванию Мария Громова, гимнастка Ирина Чащина и многие другие. Кроме того, Венский Бал — это благотворительное мероприятие. Средства, собранные на благотворительной лотерее во время бала, направляются в различные фонды помощи детям, нуждающимся в дорогостоящих операциях.
Известный кинорежиссёр, народный артист Российской Федерации Алексей Учитель выступит с лекцией на Летнем кампусе. Режиссер более десятка фильмов, основатель и художественный руководитель киностудия «Рок» расскажет о своем мастерстве и ответит на вопросы слушателей. Фильм Алексея Учителя «Край» (2010) получил четыре премии «Золотой орел» и был номинирован на «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке. Кинорежиссёр также был удостоен наград МКФ в Москве, КФ «Окно в Европу», ОРКФ в Сочи и др.
Актер театра и кино Александр Кузнецов проведет лекцию «Актерские методы в деловых связях. Чему я могу научиться у звезд кино, чтобы стать звездой в своем бизнесе?». После грандиозного успеха картины «Джек Восьмеркин — «американец» актер сыграл главные роли в фильмах «Приморский бульвар» и «Аэлита, не приставай к мужчинам». В начале 90-х гг. Александра Кузнецова пригласили сниматься в два больших американских проекта: 13-серийный телевизионный фильм по Джеку Лондону «Аляска Кид» и картину «Бегущий по льду». С 1993 г. Александр Кузнецов жил и работал в США. В это время он снялся в сериалах «Беверли-Хиллз 90210», «Полиция Нью-Йорка», «JAG», «VIP». Он также принял участие в фильмах «Разрушитель», «Миротворец», «Космические ковбои». Александр Кузнецов стал востребованным актером в США, а его партнерами по кадру были такие звезды мирового кино, как Сильвестр Сталлоне, Клинт Иствуд, Николь Кидман, Джордж Клуни. Прожив 18 лет в Америке, в 2009 г. актер вернулся в Россию. Он начал преподавать в школе-студии МХАТ и основал актерскую школу «Кузница Кино и Телевидения».
Организаторами Летнего кампуса Президентской академии являются Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, правительство Республики Татарстан, Ассоциация инновационных регионов России при поддержке ГК «АКИГ».
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Перед студентами Летнего кампуса Президентской академии также выступит генеральный директор Венского Бала в Москве Александр Смагин.
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