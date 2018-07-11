Уровень безработицы снизился в Елабуге

На 1 июля уровень безработицы в Елабуге составляет 0,86 процента

(Елабуга, 11 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге продолжительность периода безработицы в среднем составляет 4,9 месяца. Дольше всех на учете в Центре занятости населения стоят инвалиды – 5,8 месяца. Женщины в статусе безработного в среднем пребывают 4,5 месяца, а молодежь – 4,5 месяца. Такие данные приводят в Центре занятости населения Елабуги.

На 1 июля уровень безработицы в Елабуге составляет 0, 86 процента (к началу года было 0,96 процента) от экономически активного населения. На учет в поисках работы встали 373 человека. Из них 37,8 процента елабужане, имеющие высшее образование, у 27,6 процентов – среднее профессиональное образование.

Кроме того, вновь произошел рост численности мужчин среди безработных граждан (48 процентов), доля женщин в общей численности безработных граждан – 52 процента. Среди представителей рабочих профессий в числе безработных преобладают водители, продавцы, слесари. Из специалистов и служащих длительное время остаются невостребованными безработные, ранее работавшие бухгалтерами, менеджерами, специалистами. Около 11 процентов безработных перед обращением в службу занятости занимались неквалифицированным трудом, сообщают в Центре.

