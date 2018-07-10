Ильназ Смирнов награжден медалью «За мужество в спасении», которую он получил в рамках всероссийского проекта «Дети-герои».

(Набережные Челны, 10 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Вышедшего на поле вместе с капитаном бразильской команды челнинского мальчика посвятили в «камазята».

Посвящение произошло на предсезонной встрече главы Набережных Челнов Наиля Магдеева с футбольным клубом «КАМАЗ». На ней ученику второго класса кадетской школы № 49 Ильназу Смирнову Магдеев от имени футбольного клуба вручил фирменную футболку, мяч с автографами игроков и другие атрибуты ФК. Наиль Гамбарович пожелал мальчику, чтобы у него в жизни складывалось, как в удачном футбольном матче. Глава города также выразил надежду, что после памятного события на ЧМ-2018 Ильназ заинтересуется футболом и станет болеть за челнинскую команду.

Ильназ Смирнов награжден медалью «За мужество в спасении», которую он получил в рамках всероссийского проекта «Дети-герои». В августе прошлого года на балконе его квартиры начался пожар. Чтобы не дать огню распространиться, мальчик закрыл дверь балкона, после чего побежал в дальнюю комнату, чтоб позвать прохожих на помощь через форточку. Соседи услышали его и вызвали пожарных. Благодаря грамотным действиям ребенка во время пожара никто не пострадал.

В матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу Ильназ оказался в числе детей, которые выводили на поле игроков сборных Бразилии и Бельгии на стадионе «Казань Арена». Мальчик вышел с капитаном сборной Бразилии Жоао Мирандой.

А до ЧМ-2018 он успел побывать на матче ведущих российских команд «Локомотива» и «Зенита» в Москве. Несмотря на столько насыщенную событиями жизнь, Ильназ по-прежнему остается скромным мальчиком, который откровенно теряется, когда в его сторону направляют телекамеры и микрофоны. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал его отец.