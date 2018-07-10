«АвтоВАЗ» представил спортивную версию Lada Vesta

Официальная премьера автомобиля пройдет в конце августа на международном автосалоне в Москве.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). «АвтоВАЗ» представил спортивную модификацию Lada Vesta. Новинка получила название Lada Vesta Sport, пишет «Коммерсантъ».

Спортивная версия Vesta оборудована новым аэродинамическим обвесом, который включает передний бампер со сплиттером, пороги и задний бампер. Новинка также отличается от базовой модели расширенными колесными арками, спойлером на крышке багажника и сдвоенными патрубками выхлопной системы. Также автомобиль получил 17-дюймовые диски, а его кузов украшен красной декоративной полосой.

Клиренс спортивной модификации седана составляет 162 мм — дорожный просвет новинки уменьшен на 16 мм.

Официальная премьера автомобиля пройдет в конце августа на международном автосалоне в Москве.