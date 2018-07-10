«АвтоВАЗ» представил спортивную версию Lada Vesta

Рекомендуем
Фото: скриншот, instagram.com/allnewlada/
(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). «АвтоВАЗ» представил спортивную модификацию Lada Vesta. Новинка получила название Lada Vesta Sport, пишет «Коммерсантъ».
Спортивная версия Vesta оборудована новым аэродинамическим обвесом, который включает передний бампер со сплиттером, пороги и задний бампер. Новинка также отличается от базовой модели расширенными колесными арками, спойлером на крышке багажника и сдвоенными патрубками выхлопной системы. Также автомобиль получил 17-дюймовые диски, а его кузов украшен красной декоративной полосой.
Клиренс спортивной модификации седана составляет 162 мм — дорожный просвет новинки уменьшен на 16 мм.
Официальная премьера автомобиля пройдет в конце августа на международном автосалоне в Москве.
Следующая новость
На вечере под названием «В кругу друзей» звучали стихи Альфиры Низамовой и песни на ее слова.
На 1 июля уровень безработицы в Елабуге составляет 0,86 процента
Матч Франция – Бельгия завершился со счетом 1:0.
Строители обшили здание металлическим сайдингом, обновили крышу, заменили окна и двери, перестелили полы, а также отремонтировали потолки.
Ильназ Смирнов награжден медалью «За мужество в спасении», которую он получил в рамках всероссийского проекта «Дети-герои».
Первым в 2018 году был обновлен участок дороги протяженностью 1,1 км, ведущей к садовому общество «Ягодка».
Альберт и Галина Хасаншины прожили в браке более 30 лет.
«Бриллиантовую свадьбу» – 60 лет семейной жизни – в этом году отметила семья Карчинских.
Гвоздем программы станет одновременный спуск на воду сотен фонариков, внутри которых будут гореть свечи.
Победителем стал Анатолий Герасимов, представляющий общество «Восток», второе место занял Александр Александров (хозяйство «Урал»).
Татарстан и «Росатом» подписали дорожную карту по развитию сотрудничества.
12 энтузиастов из Набережных Челнов, на пути к алтайскому поселку Усть-Сема, миновали город Омск.
14 июля казанцы планируют сыграть в Австрии с хорватским «Хайдуком» из Сплита.
Младшему и среднему персоналу предстоит пройти лучшую школу жизни по профилю «Здравоохранение».
В прошлом сезоне ФК «КАМАЗ» одержал 13 побед, в шести встречах сыграл вничью, в пяти уступил сопернику.
Участники делегации посетили и осмотрели ряд незавершенных объектов долевого строительства.