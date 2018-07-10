Умер модельер Карло Бенеттон

Причиной смерти модельера стало онкологическое заболевание

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Один из основателей United Colors of Benetton Карло Бенеттон скончался в Италии на 75-м году жизни, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на агентство AFP.

Причиной смерти модельера стало онкологическое заболевание, с которым он боролся в течение полугода.

Карло Бенеттон основал компанию вместе со своими братьями Джильберто и Лучано и сестрой Джулиано в 1965 году. Сеть насчитывает 6 тыс. магазинов в 120 странах.