«Росатом» будет использовать больше высокотехнологичной продукции из Татарстана

Татарстан и «Росатом» подписали дорожную карту по развитию сотрудничества.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Татарстан и Госкорпорация «Росатом» будут развивать сотрудничество: так, республика будет поставлять «Росатому» больше высокотехнологичной продукции. Дорожная карта была подписана в рамках IX Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2018» в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

Документ подписали заместитель Премьер-министра Татарстана — министр промышленности и торговли Альберт Каримов и первый заместитель гендиректора — директор Блока по развитию и международному бизнесу «Росатома» Кирилл Комаров.

Помимо расширения поставок высокотехнологичной продукции Татарстана в интересах «Росатома», продукция предприятий республики будет включена в Единый отраслевой номенклатурный каталог оборудования и материалов. Кроме того, до конца года стороны планируют провести выездную проектную сессию, где обсудят варианты сотрудничества и его перспективные направления.