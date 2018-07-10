«Росатом» будет использовать больше высокотехнологичной продукции из Татарстана

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(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Татарстан и Госкорпорация «Росатом» будут развивать сотрудничество: так, республика будет поставлять «Росатому» больше высокотехнологичной продукции. Дорожная карта была подписана в рамках IX Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2018» в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.
Документ подписали заместитель Премьер-министра Татарстана — министр промышленности и торговли Альберт Каримов и первый заместитель гендиректора — директор Блока по развитию и международному бизнесу «Росатома» Кирилл Комаров.
Помимо расширения поставок высокотехнологичной продукции Татарстана в интересах «Росатома», продукция предприятий республики будет включена в Единый отраслевой номенклатурный каталог оборудования и материалов. Кроме того, до конца года стороны планируют провести выездную проектную сессию, где обсудят варианты сотрудничества и его перспективные направления.
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