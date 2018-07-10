Автопробег «Автотуризм без вреда природе»: Позади 1632 километра

12 энтузиастов из Набережных Челнов, на пути к алтайскому поселку Усть-Сема, миновали город Омск.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Позади 1632 километра и 9 дней пути – участники автопробега «Автотуризм без вреда природе. От Волги до Катуни» миновали Омск. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

Один из крупнейших городов и промышленных центров России запомнился путешественникам не только Транссибирской магистралью, огромными заводами и более, чем миллионным населением, но и знаменитым дендропарком имени Герберта Гензе, где произрастает почти 150 видов кустарников и деревьев, в том числе внесенных в Красную книгу. Например: кизильник блестящий, бальзамический тополь и т. д.

Областной сад был создан в 1948 году как питомник, где привозные растения адаптировались к непростым природным условиям Сибири. Сейчас он – региональный памятник природы, и проехать мимо настоящего зеленого оазиса в сердце мегаполиса участники автопробега не смогли.

Дендрарий одно из популярнейших мест в Омске. Здесь гуляют целыми семьями, сюда приезжают молодожены и гости города. При этом коллективу удается поддерживать территорию в идеальной чистоте и порядке, что и отметили татарстанцы.

Впереди у двенадцати участников автопробега – общественников, волонтеров и спортсменов, неравнодушных к проблемам экологии и окружающей среды – еще 12 дней путешествия до Алтая и обратно.

Общая протяженность маршрута составит 7 тыс. км. Но главным результатом его организаторы – Набережночелнинское отделение РГО и Минэкологии Татарстана – будут считать не пройденное расстояние, а эффект от общения с людьми, которые встретятся по дороге и которых удастся увлечь заботой о сохранении окружающей среды.

