«Рубин» одержал победу в Австрии

14 июля казанцы планируют сыграть в Австрии с хорватским «Хайдуком» из Сплита.

(Казань,10 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня казанский «Рубин» провел первый на сборе в Австрии контрольный матч. В городке Ильц близ Граца казанцы встретились с пятой командой чемпионата Австрии «Адмирой» и победили со счетом 1:0, сообщается на сайте «Рубина».

В первом тайме обе команды создали немало моментов для взятия ворот, но единственный гол первой половины встречи получился довольно курьезным. Голкипер австрийцев при выносе мяча угодил в своего партнера, и мяч отскочил в ворота. Хотя надо отдать должное новичку казанцев Хорену Байрамяну, именно его прессинг вынудил соперников ошибиться.

В перерыве состав «Рубина» значительно поменялся, были замены и во втором тайме. Опасных моментов во второй половине встречи стало значительно меньше, хотя австрийцы имели пару шансов сравнять счет. Итог — 1:0, победа «Рубина», игравшего экспериментальным составом против крепкого середняка австрийского чемпионата.

В матче приняли участие ряд молодых футболистов из системы «Рубина», а также находящиеся на просмотре голкипер Алексей Городовой и центральный защитник Дмитрий Чистяков.

14 июля казанцы планируют сыграть в Австрии с хорватским «Хайдуком» из Сплита.

«Рубин» (Казань, Россия) — Адмира (Медлинг, Австрия) — 1:0 (0:0).

Гол: автогол, 11.

«Рубин» 1-й тайм: Ив.Коновалов, Голдобин, Уремович, Сорокин, Чистяков, Казанский, Могилевец, Махатадзе, Байрамян, Шекари, Бухаров.

«Рубин» 2-й тайм: Городовой, Гиниятуллин, Мухаметзянов, Сорокин (Чистяков, 61), Казанский, Голдобин, Шарафеев, Могилевец (Махатадзе, 61), Базаев, Гилязутдинов, Байрамян (Шекари, 61).

Игроки сборной России Федор Кудряшов и Владимир Гранат получили несколько выходных после выступления на ЧМ-2018. 15 июля оба футболиста прибудут в Австрию, где присоединятся к «Рубину». Сердар Азмун, также выступавший на ЧМ-2018 в рядах сборной Ирана, присоединится к команде 11 июля.