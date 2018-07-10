«Росатом» проверит на «утку» желание Украины возобновить сотрудничество

Кирилл Комаров заявил, что находится не в офисе, а на «Иннопроме» в Екатеринбурге и пока никаких писем не получал.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Заместитель директора «Росатома» Кирилл Комаров не опроверг и не подтвердил появившуюся в СМИ информацию о том, что Украина планирует возобновить сотрудничество с Россией в сфере ядерной энергетики. Об этом пишут «Известия».

Комаров заявил, что находится не в офисе, а на «Иннопроме» в Екатеринбурге и пока никаких писем не получал.

Он отметил, что, «учитывая деликатность темы», пока не будет ничего комментировать. По его словам, сначала надо проверить, не окажется ли эта информация «уткой».

Ранее сообщалось, что глава Минэнерго Украины Игорь Насалык предложил в письме к замдиректора «Росатома» Кириллу Комарову увеличить масштаб сотрудничества по ядерной энергетике.