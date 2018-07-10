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Премьер-министр и прокурор Татарстана обсудили варианты достройки проблемных домов

Татар-информ

10 июля 2018, 19:59

Происшествия

Премьер-министр и прокурор Татарстана обсудили варианты достройки проблемных домов

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Фото: tatarstan.ru

Участники делегации посетили и осмотрели ряд незавершенных объектов долевого строительства.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Премьер-министр РТ Алексей Песошин и прокурор Татарстана Илдус Нафиков обсудили варианты достройки проблемных домов, сообщается на официальном портале Правительства Татарстана.

Вместе с первым заместителем Премьер-министра РТ Рустамом Нигматуллиным, замминистра строительства РТ Ильшатом Гимаевым, первым замруководителя исполкома по вопросам градостроительной политики Казани Азатом Нигматзяновым и другими участниками делегации они осмотрели ряд казанских долевых объектов, находящихся в недостроенном виде.

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Стоит отметить, что законом полномочия по госконтролю и надзору в области долевого строительства многоквартирных строений были переданы муниципальным образованиям.

«Надзор за исполнением законодательства в области градостроительства – одно из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры республики. Вопросы соблюдения прав дольщиков по каждому объекту строительства находятся на личном контроле прокурора республики. Непосредственный надзор за соблюдением законности на местах возложен на городских и районных прокуроров, которые еженедельно докладывают прокурору республики о ситуации с проблемными объектами долевого строительства жилья. Сегодня глава надзорного ведомства решил лично проверить положение дел в данной сфере в Казани», – сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

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Сперва Премьер-министр Татарстана и сопровождающие посетили многоквартирный дом в квартале №68 по улице Амирхана. Его застройщиком является ООО «Маг-Строй». Далее делегация осмотрела и обсудила варианты достройки ЖК «МЧС» по улице Академика Губкина. Незавершенными в этом комплексе являются дома №2, №3, №4 и №5, а их застройщик – печально известная фирма ООО «Фон».

Кроме того, участники поговорили про все проблемные дома, застройщиком которых является компания «Свей». Рустам Нигматуллин отметил, что ситуация с этим долгостроем находится на контроле, а с дольщиками установлен контакт.

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