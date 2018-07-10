Наиль Магдеев: «Зачем на поле выходить, если не претендовать на первое место?»

В прошлом сезоне ФК «КАМАЗ» одержал 13 побед, в шести встречах сыграл вничью, в пяти уступил сопернику.

(Набережные Челны, 10 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Глава Набережных Челнов и по совместительству президент футбольного клуба «КАМАЗ» Наиль Магдеев сегодня встретился с командой и поставил перед ней задачу № 1 на предстоящий сезон. Вкратце он сформулировал свою позицию так: «Зачем на поле выходить, если не претендовать на первое место?».

Выступая с приветственным словом перед командой, Магдеев сказал: «Сегодня вся страна живет футболом. В нашем городе футбол также занимает значимое место. История футбольного клуба „КАМАЗ“ красной нитью проходит через биографию Набережных Челнов. Поэтому город взял на себя обязательства по финансовой поддержке клуба. Мы их выполняем. И ждем от футбольной команды хороших результатов».

Как сообщил генеральный директор ФК «КАМАЗ» Айнур Миннеханов, футбольный клуб «КАМАЗ» предыдущий сезон в первенстве России по футболу в группе «Урал-Приволжье» отыграл с переменным успехом. Команда по итогам сезона заняла четвертое место. «КАМАЗ» одержал 13 побед, в шести встречах сыграл вничью и в пяти встречах уступил сопернику.

«По итогам сезона мы набрали 45 очков. От бронзовой медали „КАМАЗ“ отделяло лишь одно очко. Много анализировали, почему так вышло. Поняли, что не совсем удачно сложилась для клуба первая половина сезона из-за того, что в межсезонье в команду влилась группа молодых футболистов и местных воспитанников. Это повлияло на результат. На обкатку все-таки нужно время. Вторая половина сезона ознаменовалась приходом нового главного тренера Евгения Ефремова и переходом ФК на новую игровую стратегию. Она стала более атакующей. И мы видим, что эта модель работает. Результаты конца сезона порадовали: восемь побед, одна ничья и одно поражение».

По словам Миннеханова, продолжается также работа над маркетинговой составляющей деятельности клуба. Главная задача на сегодня — привлекать больше болельщиков на стадион во время домашних матчей. «Хотим увеличить посещаемость за счет камазовцев. Кому как не работникам автогината поддерживать родной клуб? Хотим разработать единую стратегию привлечения болельщиков вместе с профсоюзом автогиганта», — сообщил гендиректор ФК.

Руководство клуба также заявило о переходе на новую систему подготовки кадров.

«Сегодня в нашей команде выступает 25 футболистов, из них 15 человек — местные воспитанники, а это уже 60 процентов от общего количества игроков. Тренерский штаб полностью укомплектован местными специалистами. Я считаю, что усилиями города и республики для команды созданы отличные условия для тренировочного процесса», — заметил Миннеханов.

Гендиректор ФК «КАМАЗ» также заявил, что команда готова выполнить любые амбициозные задачи, которые будут перед ней поставлены.

Первая игра нового сезона состоится уже 20 июля. Она будет проходить на выезде. «КАМАЗу» предстоит сыграть с командой «Носта» (Новотроицк). Первая домашня игра состоится 26 июля. В автозаводском дерби «КАМАЗ» сыграет против «Лады-Тольятти».

Магдеев сказал несколько слов о новом главном тренере команды Евгении Ефремове: «Новый взгляд, новые, довольно свежие подходы в построении игры. Думаю, результат будет».

Отметим, что Евгений Ефремов — воспитанник татарстанского футбола, выступал за «КАМАЗ» в Высшей лиге чемпионата России по футболу. Тренерскую карьеру в профессиональном футболе начал в 2012 году в ФК «КАМАЗ». На счету Ефремова почти сто матчей в Высшей лиге чемпионата России по футболу, а также игры международного уровня.

Сам Ефремов на встрече сообщил: «С 18 июня идет подготовка к новому сезону. Готовимся дома. Уже провели пять товарищеских матчей: две победы, две ничьи, один матч проиграли. Еще предстоит провести две товарищеские встречи, после чего мы окончательно определимся с основным составом».

Завершая встречу, Наиль Магдеев сравнил футбольный клуб с командой «КАМАЗ-мастер».

«Нужно ставить максимальные цели перед собой и добиваться их, как это делают камазовские гонщики. Зачем на поле выходить, если не претендовать на первое место?» — сказал глава города.