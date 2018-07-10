Злоумышленники проникли в магазин, расположенный по улице Шамиля Усманова.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). В Челнах двое разбили двери супермаркета, чтобы украсть пиво и тушенку, сообщает пресс-служба охранного предприятия «Дельта».

Вчера поздним вечером на пульт охранной фирмы поступил сигнал тревоги – сработала сигнализация в супермаркете по улице Шамиля Усманова.

Прибывший на место охранник заметил, что двери запасного выхода разбиты, из магазина доносились мужские голоса. Он проник внутрь, достал оружие и приказал двоим грабителям лечь на пол, а затем надел на них наручники и пристегнул к ручке двери.

Сотрудник частной охранной фирмы отметил, что злоумышленники уже отложили для кражи два ящика и три упаковки пива. А в момент задержания один из них держал в руках корзину, наполненную банками с тушенкой.

Полицейские отвезли задержанных в местное отделение, а продукты забрали в качестве вещественного доказательства.