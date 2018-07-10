Сегодня растет количество нарушений, которые допускают как производители пищевой продукции, так и поставщики, отметил Алексей Песошин.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин заявил о необходимости пристальнее следить за качеством и ценами на пищевую продукцию, которую поставляют в государственные и муниципальные организации. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Глава Правительства республики подчеркнул, что особое внимание нужно уделить вопросам качества пищевой продукции, которая поставляется в детские учреждения и учреждения социальной направленности.

Песошин отметил, что сегодня растет количество нарушений, которые допускают как производители пищевой продукции, так и поставщики. Речь идет о несоблюдении санитарных правил, норм, технических регламентов.

В республике уже есть и работает схема по поставкам молочной продукции в государственные и муниципальные организации, напомнил Премьер-министр РТ. Он предложил сделать аналог этой схемы в области поставок пищевой продукции.