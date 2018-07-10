Госдума поддержала законопроект об отмене роуминга в России

Законопроект предлагает отменить дифференцированные тарифы на услуги связи в зависимости от нахождения абонентов в том или ином российском субъекте.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Госдума приняла в первом чтении законопроект о ликвидации национального и внутрисетевого роуминга, согласно которому будет отменена различная стоимость услуг для абонентов, которые совершают поездки в пределах России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Авторы законопроекта предлагают отменить дифференцированные тарифы на услуги связи в зависимости от нахождения абонентов в том или ином российском субъекте, говорится в сообщении агентства.

Ранее в Минкомсвязи РФ сообщили, что роуминг в стране планируется отменить в первом полугодии текущего года.

В январе этого года ФАС продлила сроки отмены внутрисетевого роуминга для операторов «большой четверки».