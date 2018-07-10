Госдума поддержала законопроект об отмене роуминга в России

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(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Госдума приняла в первом чтении законопроект о ликвидации национального и внутрисетевого роуминга, согласно которому будет отменена различная стоимость услуг для абонентов, которые совершают поездки в пределах России. Об этом сообщает «Интерфакс».
Авторы законопроекта предлагают отменить дифференцированные тарифы на услуги связи в зависимости от нахождения абонентов в том или ином российском субъекте, говорится в сообщении агентства.
Ранее в Минкомсвязи РФ сообщили, что роуминг в стране планируется отменить в первом полугодии текущего года.
В январе этого года ФАС продлила сроки отмены внутрисетевого роуминга для операторов «большой четверки».
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