Украина предложила РФ сотрудничество в сфере ядерной энергетики

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(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Украина предложила России сотрудничество в сфере ядерной энергетики. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на украинское издание «Экономическая правда».
В письме в адрес «Росатома» глава Минэнерго Украины предложил провести встречу в Брюсселе с 9 по 12 июля.
По словам Игоря Насалика, у сторон есть перспективы для наращивания сотрудничества. Он отметил, что настало время возобновить некоторые совместные проекты, к примеру, проект по созданию на Украине производства топливной компании «Росатома» ТВЭЛ.
Власти страны еще в 2010 году утвердили ТВЭЛ победителем конкурса на строительство завода по производству ядерного топлива, бюджет проекта оценивался в 450 млн долларов. Под строительство объекта выделили 6,8 га в Кировоградской области.
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