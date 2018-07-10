Ухудшение погоды возможно с восьми часов вечера сегодня и до восьми часов вечера завтра.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ завтра в Татарстане ожидается гроза и сильный ветер, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня с восьми часов вечера и в течение суток местами в республике пройдут дожди с кратковременным усилением ветра до 20 метров в секунду.

МЧС напоминает, если на улице вас застала непогода, постарайтесь держаться на расстоянии от линий электропередачи, деревьев, рекламных щитов и витрин. В случае усиления ветра рекомендуется спрятаться в подъезд, подвал или подземный переход.