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(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ завтра в Татарстане ожидается гроза и сильный ветер, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.
Сегодня с восьми часов вечера и в течение суток местами в республике пройдут дожди с кратковременным усилением ветра до 20 метров в секунду.
МЧС напоминает, если на улице вас застала непогода, постарайтесь держаться на расстоянии от линий электропередачи, деревьев, рекламных щитов и витрин. В случае усиления ветра рекомендуется спрятаться в подъезд, подвал или подземный переход.
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