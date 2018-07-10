Принять участие в программе приглашаются дети в возрасте от 5 до 14 лет.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). В Казани 11 июля стартует работа дворовых лагерей «Веселое лето». Участников ждут творческие, познавательные, спортивные мероприятия, знакомство с интересными сферами науки об охране природы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

Ребята смогут узнать, как работает фильтр для воды и сделать его своими руками или посадить в своем дворе дерево.

Принять участие в программе приглашаются дети в возрасте от 5 до 14 лет. Отмечается, что участие в проекте бесплатное и не требует регистрации.

Дворовые лагеря все лето будут работать в городах и районах республики.

График проведения лагеря в Казани:

11 — 18 июля — двор дома № 45, ул. Академика Королева, 15:00 — 17:00.

12 — 19 июля — двор дома № 2, ул. Абубекира Терегулова, 15:00 — 17:00.

13 — 20 июля — двор дома № 110, пр. Хусаина Ямашева, 15:00 — 17:00.