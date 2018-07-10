С 11 июля в Казани начнут работать дворовые лагеря «Веселое лето»

Основная тема проекта – экология человека и окружающего его мира.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). С 11 июля в Казани стартует работа дворовых лагерей «Веселое лето», сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

Основная тема проекта – экология человека и окружающего его мира. Участников ждут творческие, познавательные и спортивные мероприятия, знакомства с самими интересными сферами науки об охране природы. Ребята смогут узнать, как работает фильтр для воды и сделать его своими руками или посадить в своем дворе дерево.

Для детей это возможность завести новые знакомства, повысить уровень знаний и весело провести время. Для бесплатного участия в программе приглашены ребята в возрасте от 5 до 14 лет.

На протяжении летнего сезона лагеря будут функционировать в городах и районах республики. Организаторами проекта выступают Татарстанское региональное отделение организации «Российские Студенческие Отряды», молодежное экологическое движение «Будет чисто» и Федеральное агентство по делам молодежи.

С 11 по 18 июля мероприятие будет проходить во дворе дома №45 по улице Академика Королева, с 12 по 19 июля состоится во дворе дома №2 по улице Абубекира Терегулова, а с 13 по 20 июля – во дворе дома №110 по улице Ямашева.