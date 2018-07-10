(Казань, 10 июля, «Татар-информ). Мужская и женская российские сборные по пляжному регби реализовали «золотой дубль» (золотые медали в мужском и женском первенстве) на международном клубном турнире, который проходил как один из этапов Европейской серии по пляжному регби.
Из 24 игроков, составивших сборные на чемпионате, 11 спортсменов – воспитанники казанского клуба «Энергия».
Турнир стал подготовительным этапом чемпионата Европы по пляжному регби, который пройдет 4-5 августа в Москве. Перед этим, 28 и 29 июля, в Москве состоится чемпионат России по пляжному регби, где будет окончательно сформирован состав сборных России на предстоящее европейское первенство.
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